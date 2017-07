publié le 30/07/2017 à 13:35

Tomorrowland c'est l'occasion pour Fun Radio de recevoir de nombreux artistes. Certains sont des habitués, d'autres rencontrent l'équipe pour la première fois, à l'image de KSHMR. Le DJ américain est très pointilleux, chacun de ses sets raconte une histoire : "Depuis mes débuts j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à l'univers de mes sets. J'ai un copain qui fait du dessin et un autre qui fait de l'animation. On a travaillé sur des visuels, et une voix off qui introduit mes sons." Il n'est pas venu seul mais accompagné de Maurice West, avec qui il a produit le titre Festival Of Lights : "Maurice West m'a proposé une maquette de ce son, j'ai trouvé ça super, j'ai été impressionné." Un beau tremplin pour le jeune DJ.



Quant à W&W ils ont annoncé de nombreux titres à venir : "Plein de choses arrivent sous le pseudo de W&W et de NWYR, avec Steve aoki, avec Dimitri Vegas & Like Mike avec Hardwell et avec Vini Vici." Enfin, Julian Jordan ne s'arrête plus. Le DJ venait à peine d’atterrir en Belgique, il revenait de Grèce. Il n'aura même pas le temps de profiter de Tomorrowland : "Je suis triste de ne pas pourvoir rester au festival, je dois repartir directement après pour mixer en Slovaquie." Fort de leur succès les DJ's ont un emploi du temps très chargé, on a hâte de les retrouver afin qu'ils nous présentent leurs nouveaux projets.