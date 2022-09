Alan Walker s'installe au Zénith de Paris avec Fun Radio

Un concert à noter dans votre agenda. Alan Walker va investir le Zénith de Paris La Villette le jeudi 20 octobre avec notre antenne. Le DJ britannico-norvégien au masque noir, suivi par plus de 9 millions d'abonnés sur Instagram, mixera ses plus beaux morceaux dans la prestigieuse salle parisienne. L'artiste de 25 ans prévoit un show incroyable.

On retrouvera notamment lors de sa première partie, Goodboys et Littgloss, mais aussi AU/RA et Julie Bergan sur scène à ses côtés. Pour rappel, le DJ avait enflammé Tomorrowland cet été avec un set particulièrement envoûtant.

Si vous souhaitez récupérer vos places, il vous suffit d'aller sur le site Internet de Live Nation.

Alan Walker en concert au Zénith de Paris avec Fun Radio Crédit : Fun Radio