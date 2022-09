Shakira évoque pour la première fois son divorce "difficile" avec Gerard Piqué

Leur séparation a fait grand bruit. Alors que les deux stars filaient le parfait amour depuis bientôt 12 ans, Shakira et Gerard Piqué ont décidé, en juin dernier, après des accusations de tromperie, de mettre fin à leur relation. En cause ? Les virées nocturnes du footballeur évoluant au FC Barcelone. En effet, l'athlète de 35 ans aurait ainsi multiplié les conquêtes les mois qui ont précédé leur séparation.

La chanteuse, de 10 ans son aînée, a immédiatement demandé le divorce après ces révélations. Malgré une annonce officielle, Shakira s'était montrée discrète sur cette rupture amoureuse, préférant ainsi protéger ses enfants de tout ce tapage médiatique. Interrogée par le magazine ELLE, l'interprète de Te Felicto est revenue sur cette période compliquée.

"Je suis resté silencieuse et j'ai juste essayé de tout garder. C'est difficile d'en parler, surtout parce que je suis encore en train de vivre ça (le divorce est actuellement en cours), et parce que je suis sous les yeux du public et parce que notre séparation n'est pas une séparation normale. Et donc ça a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile. J’essaie de leur cacher la situation autant que je le peux. C’est vraiment perturbant pour deux enfants qui essaient de gérer la séparation de leurs parents. Et parfois, j’ai l’impression que tout cela n’est qu’un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c’est réel. Et ce qui est aussi réel, c’est la déception de voir quelque chose d’aussi sacré et d’aussi spécial que ce que je pensais être la relation que j’avais avec le père de mes enfants et de voir cela transformé en quelque chose de vulgaire et de dévalorisé par les médias", a-t-elle déclaré.

Une rupture douloureuse pour la chanteuse, qui a récemment connu des déboires avec la justice espagnole (avec le fisc). Malgré tous ses soucis personnels, la superstar compte bien offrir à ses fans un nouveau projet musical qui arriverait incessamment sous peu. Il est fort à parier que ce 5e album évoque cette période morose de sa vie.