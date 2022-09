"FIFA 23" : Stromae, Bad Bunny, Rosalía, Kungs... La bande-son officielle du jeu dévoilée

Une playlist envoûtante. Alors que sa sortie approche à grand pas, FIFA 23 se dessine un peu plus en nous dévoilant les musiques qui accompagneront nos parties. Le titre de EA Sports embarquera comme à chaque fois de nombreux tubes imparables. Au total 100 morceaux venus d'artistes divers. Ainsi, on retrouvera par exemple Stromae (avec Fils de joie), Rosalía (avec SAOK), Bad Bunny (avec Ojitos lindos), Kungs (avec People), Bakermat (avec Madan (King)), ou bien encore J. Balvin (avec Voodoo).

"Quand j'étais plus jeune, les jeux vidéo FIFA étaient une grande partie de nos vies. J'en ai toujours été un grand fan, donc le fait de voir ma musique intégrée de telle manière dans le jeu est surréaliste et un véritable honneur. J'ai hâte que ma musique puisse toucher les nouvelles générations et de permettre à mes fans du monde entier d'en profiter", a déclaré le chanteur belge Stromae.

Une playlists qui se veut donc éclectique et qui évoluera au fil des mises à jour du jeu prévues dans l'année. L'intégralité de cette sélection musicale est à retrouver sur Spotify. FIFA 23 dont la sortie est prévue le 30 septembre, sera à gagner dès la semaine prochaine sur l'antenne de Fun Radio. Rendez-vous dans notre espace gaming sur funradio.fr pour y découvrir également le test complet.