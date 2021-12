Quand Alice Totino chante "All I Want For Christmas Is You" dans le métro

Quand Alice surprend des voyageurs en reprenant "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey

All I Want For Christmas Is You. Qui n'a jamais entendu cette chanson au moins une fois dans sa vie. Chaque hiver, à l'approche de Noël, le tube de Mariah Carey revient en force. Initialement sortie en novembre 1994, la chanson s'est de nouveau immiscée dans les playlists de Noël de chacun. Et pour cause, le titre fait partie des morceaux les plus populaires en cette période. Depuis début décembre, le titre est écouté plus de 5 millions de fois par jour sur Spotify.

De quoi donner des idées à notre animatrice Alice. Celle qui officie chaque dimanche sur l'antenne de Fun Radio dans La Story d'Alice s'est emparée du titre iconique de la chanteuse américaine dans un endroit pour le moins particulier : le métro. En compagnie de L'Académie internationale de comédie musicale (AICOM), la jeune femme a repris de manière très étonnante la chanson.

Les voyageurs et voyageuses présents dans la rame en sont restés surpris. Profitant de cette interprétation épatante, certains n'ont pas hésité à immortaliser ce doux moment avec leur téléphone portable.