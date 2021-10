La Belgique fête décidemment son retour musical avec panache. Après la réapparition de Stromae et son entêtant Santé paru il y a quelques jours, voilà qu'une des artistes francophones les plus populaires de ces trois dernières années revient sous le feu des projecteurs. La chanteuse Angèle vient en effet de dévoiler un nouveau morceau, jeudi 21 octobre.

Intitulée Bruxelles je t'aime, la chanson se veut être une ode à sa capitale qu'elle porte tant dans son cœur qui apparaîtra sur son prochain album et dont la date de sortie est encore secrète. " Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas sorti de titre, je suis trop contente. Il y aura certainement un album. Évidemment, on s'en doute bien. Il n'est pas complétement prêt, mais c'est en chemin. (...) Il est fait [l'album, ndlr]" selon une volonté que j'avais d'aller un peu plus loin que le premier qui avait été fait dans ma chambre presque d'ado. Il a évolué selon la vie folle que j'ai eue. (...) Je n'ai pas voulu me mettre de pression, alors j'ai juste kiffé", a évoqué la chanteuse belge au micro de Fun Radio.

Angèle souhaite donc prendre le temps de faire les choses avec envie et douceur. Ce nouveau projet musical promet de belles choses et semble se profiler comme l'une des prochaines sorties d'album les plus attendues. En attendant de découvrir les nouvelles compositions de la chanteuse, les fans peuvent se consoler avec son dernier titre, Bruxelles je t'aime - qu'elle a interprété en direct dans nos studios - à écouter sur l'antenne de Fun Radio.