"Avatar 2" : The Weeknd sur la bande originale de "La Voie de l'eau"

The Weeknd accepte le prix de la chanson de l'année pour « Blinding Lights » sur scène aux iHeartRadio

Il rejoint l'exolune d'Avatar. The Weeknd a dévoilé qu'il chanterait pour le 2 volet de la franchise de James Cameron, La Voie de l'eau, attendu dans les salles de cinéma le 14 décembre en France. Sur son compte Instagram, le chanteur canadien a publié une très courte vidéo dans laquelle on voit apparaître le nom du film avec en fond sonore une musique grandiloquente.

Une annonce qui n'a pas laissé insensible le public de l'artiste puisqu'en seulement un jour le post a suscité pas moins de 1,4 million de "like". Jon Landeau, producteur de la saga Avatar, a également réagi avec beaucoup d'entrain et a souhaité adresser un message d'amitié à The Weeknd. "Comme disent les Na'vi [les personnages fictifs d'Avatar, ndlr], 'Zola'u nìprrte' soaiane Avatar'... Bienvenue dans la famille Avatar."

Le morceau paraîtra le 16 décembre, date à laquelle le film sera dévoilé dans les salles de cinéma américaines. Pour rappel, The Weeknd passera en France pour donner une série de 4 concerts (le 22 juillet 2023 à l'Allianz Riviera de Nice, le 29 et 30 juillet au Stade de France et le 1er août au Matmut Atlantique de Bordeaux).