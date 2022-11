The Weeknd annonce trois concerts exceptionnels en France

Après avoir assuré une tournée gigantesque outre-Atlantique, The Weeknd va enfin poursuivre son tour des stades en Europe. En effet, son After Hours Till Dawn est annoncé le 22 juillet 2023 à l'Allianz Riviera de Nice, le 29 juillet au Stade de Paris et le 1er août au Matmut Atlantique de Bordeaux. Les places seront en vente soit jeudi à midi pour certaines préventes, soit vendredi à midi pour le grand public.

L'année dernière, The Weeknd avait dû annuler trois concerts à l'Accor Arena en raison du Covid-19 et des restrictions qui existaient en France. La star avait aussi prévu de passer à Lyon, mais ce ne sera finalement donc pas le cas. Les personnes concernées avaient été remboursées. Il leur faudra donc reprendre des places... qui devraient très rapidement trouver preneur tant l'artiste canadien a marqué ces derniers mois de son empreinte avec Blinding Lights, Take My Breath, Moth to a Flame, ou encore son album Dawn FM dévoilé en début d'année 2022.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 28 novembre 00:28:50

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !