Avicii : 10 choses que vous ne saviez pas sur le DJ suédois

Une disparition qui a marqué le monde la musique. Cinq ans déjà qu'il nous a quittés, mais ça musique résonne encore dans nos cœurs. L'industrie musicale se souvient encore de ses nombreux tubes tels que Wake Me Up, Levels ou bien encore Hey Brother. Aujourd'hui encore, certains de ses titres figurent parmi les plus consommés sur les plateformes d'écoute.

Disparu tragiquement en 2018, ce prodige des platines a mis fin à ses jours en raison de ses terribles addictions dont il n'a pas su se défaire. Ses morceaux tournent encore dans de nombreuses playlists, dont celles de Fun Radio. La disparition d'Avicii avait suscité une vague d'émotions. Pour ce triste anniversaire, nous vous proposons de replonger dans sa carrière et sa vie avec 10 anecdotes que vous ne soupçonniez probablement pas.

1. Le vrai nom d'Avicii était Tim Bergling. Il a poussé son premier cri à Stockholm, la capitale suédoise, le 8 septembre 1989.



2. Le pseudo Avicii vient du bouddhisme. En effet, Avici est le niveau le plus bas de la Naraka, ou royaume de l'enfer, dans lequel les morts qui ont commis de graves méfaits peuvent renaître. Sauf qu'en créant son compte My Space, Avici était déjà pris. Il a donc ajouté un autre "i" à la fin.

3. Son plus gros tube, Levels, utilise un sample de Something's Got A Hold On Me d'Etta James, morceau des années 60.

4. Son amour pour les platines remonte à l'âge de 8 ans, moment où il a commencé à mixer dans sa chambre. Ses inspirations ? Les Daft Punk, la Swedish House Mafia et Eric Prydz.

5. La maman d'Avicii, Anki Lidén, est très connue en Suède. Elle est actrice et a joué dans de nombreux films diffusés au cinéma et à la télévision dans leur pays, dont un nominé aux Oscars, My Life As A Dog.

6. Avicii a été nommé deux fois aux Grammy Awards, mais n'a jamais remporté ce prix.

7. Le DJ avait une passion : la lecture. Il a même dévoré à trois reprises tous les livres de Game of Thrones. Il regardait également beaucoup de séries comme South Park.

8. En plus de son activité dans la musique, Avicii a été mannequin pour Ralph Lauren.

9. Le Suédois était une personnalité engagée puisque durant sa vie, il s'est battu pour sensibiliser le public à la traite des êtres humains, notamment des enfants, et a donné jusqu'à un million de dollars à Feeding America, une organisation caritative qui lutte contre la faim dans le monde.

10. Avicii savait s'entourer. Outre ses nombreuses amitiés dans le monde de l'électro, il a co-produit deux titres du mythique groupe Coldplay : A Sky Full of Stars et Hymn for the Weekend.