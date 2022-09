VIDÉOS - Avicii : "Levels", "Wake Me Up", "Hey Brother"... Découvrez notre playlist spéciale

Les tubes d'Avicii se comptent par dizaines. Chronologiquement, ce génie de la musique électro s'est d'abord fait connaître sous Tim Berg avec Seek Bromance, avant d'exploser mondialement avec le pseudo d'Avicii grâce à Levels et Wake Me Up. Plusieurs collaborations viendront agrémenter ses succès, de Lenny Kravitz à Nicky Romero, en passant par Aloe Blacc, Robbie Williams ou encore Rita Ora.

Une sacrée carrière pour celui qui a commencé à diffuser ses créations sur My Space dans les années 2000. Depuis sa disparition, de nombreux artistes, dont David Guetta, lui rendent régulièrement hommage. Ses parents ont crée la Tim Bergling Fondation, qui travaille autour de la santé mentale. Sa ville, Stockholm, accueille un musée à son effigie, une sculpture et l'Avicii Arena, la plus grande salle de spectacle en Suède.

En ce jour si spécial où Avicii aurait dû fêter son anniversaire, Fun Radio vous propose une playlist spéciale avec ses meilleurs morceaux.

