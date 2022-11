VIDÉO - David Guetta dévoile un titre inédit en hommage à Avicii

"C'est la première fois que je diffuse ce titre et probablement la dernière". Ces mots ont été prononcés par David Guetta à son public lors d'une soirée où il mixait. Le DJ français a en effet dévoilé depuis ses platines un morceau inédit, jamais sorti, qu'il a créé avec Afrojack et Avicii, avant que ce dernier ne disparaisse. La semaine après la tragédie, Guetta, accompagné d'un de ses amis, ont écrit des paroles pour ce morceau en hommage à la légende suédoise. On peut y entendre cette phrase être répétée en boucle : "Avant que je ne puisse dire au revoir". La vidéo, qui date de 2019, vient de refaire surface.

Quelques semaines après la disparition du créateur de Levels, David Guetta avait donné une interview pour Le Parisien en guise de témoignage : "La mort d'Avicii nous a tous fait réfléchir. Avicii était l'un des artistes les plus talentueux avec qui je me suis retrouvé en studio. (...) Dans notre vie de DJ, il faut savoir parfois dire non et Avicii ne savait pas dire non. Il était très fragile."

L'émotion est encore présente parmi tous les DJ et amateurs de musique électro, plus de quatre ans après les faits. Preuve, encore une fois, qu'Avicii était unique et a marqué les esprits grâce à son talent et sa personnalité.

