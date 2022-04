Avicii : comment Tim Bergling est devenu incontournable dans la musique électronique

Déjà quatre ans qu'il n'est plus. Avicii nous a quittés le 20 avril 2018, après s'être donné la mort par mutilation à l'âge de 28 ans. Sa musique si marquante a su traverser les cœurs de bon nombre de personnes à travers le monde. Une musique puissante, mélancolique et dansante dont seul lui avait le secret. Malgré sa disparition tragique, elle perdure et influence toujours autant d'artistes, très admiratifs de son talent et son génie.

Tim Bergling de son vrai nom a toujours souhaité se tourner vers la musique dès son plus jeune âge. À seulement 17 ans, la future star des platines produit déjà des titres partagés avec fougue sur Internet et plus particulièrement sur des blogs de musique dédiés à l'électro, un genre musical qu'il affectionne depuis petit.

Travailleur et surtout très talentueux, le DJ suédois commence à se faire repérer. Maison de disque et autres producteurs le courtisent. Ses nombreux remix ne laissent personnes indifférents. Mais c'est en 2011 que tout bascule pour lui. Son tube Levels lui permet de conquérir un très large public et le propulse au rang des DJ les plus "bankables" du moment. Sa signature musicale si particulière envoûte le public et les acteurs de l'industrie du disque.

Nicky Romero le sollicite pour le morceau I Could Be The One, l'un des plus beaux succès de l'année 2012 aux États-Unis. Avicii se retrouve à la 3e place du prestigieux classement du magazine DJ Mag.

Des tubes mythiques encore très populaires de nos jours

Son premier album, True, paru en 2013, se hisse au sommet des ventes. Porté par les titres Wake Me Up!, Hey Brother, Addicted To You, le disque trouve son public. Un public désormais mondial, propulsant le DJ au rang de star de la musique électro. Avicii fait alors partie des artistes les plus populaires du moment. Invité à des festivals, il côtoie Lady Gaga, Katy Perry, Elton John, et bien d'autres sur des scènes réunissant un public monstre. Il parcours alors le monde pour se rendre dans les plus grands festivals. Tout le monde le veut et toutes les portes lui sont ouvertes.

Les plus grands artistes le courtisent pour obtenir une collaboration. David Guetta, Chris Martin (Coldplay), Madonna. Toutes et tous font appel à son talent de musicien magicien. "Ses magnifiques mélodies ont inspiré tant de monde, dont moi", avait confié le DJ français lors de la publication, en août 2019, d'un remix hommage au défunt DJ. En 2015, il publie son deuxième album Stories, dans lequel il prouve une fois de plus tout son talent à façonner des tubes tels que Waiting For Love (co-produit avec Martin Garrix), The Days (avec Robbie Williams) ou bien encore Broken Arrows.

Rattrapé par ses soucis de santé (il consomme beaucoup d'alcool et de drogues et tombe dans une dépression), Tim Bergling continue malgré tout de produire des nouveaux sons pour de nombreux artistes (Rita Ora, Sandro Cavazza et bien d'autres). Le 20 avril 2018, le DJ scandinave est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel au Muscat Hill Resort à Oman, où il séjournait avec des amis. Après un album posthume sorti en 2019 sous le nom de Tim et quelques morceaux inédits dévoilés de façon éparse, Avicii continue aujourd'hui encore d'influencer bon nombre d'artistes. Une musique éternelle dont seul lui avait le secret.