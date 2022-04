Une archive collector. Alors illustre inconnu en France en 2011, Avicii s'était confié pour l'unique fois sur les ondes de Fun Radio Toulouse. À cette époque, le jeune DJ n'est pas encore la star éternelle qu'on connaît. Celle qui cumule les tubes et parcoure les festivals du monde entier. Non, puisque son véritable nom Tim Bergling lui colle encore à la peau.

Son iconique album True, sur lequel on retrouve certains de ses plus grands tubes (Wake Me Up !, Hey Brother, Addicted To You) n'est pas sorti, mais pourtant il commence déjà à faire sensation avec Seek Bromance et My Feelings For You. Du haut de ses 21 ans, le jeune suédois aspire à devenir l'un des visages les plus marquants de la musique électronique. "Tout a commencé deux ans auparavant avec mon manager à qui je dois beaucoup. Il y a eu comme une sorte de déclic avec lui", avait-il confié au micro de Fun Radio.

Décédé dramatiquement en avril 2018 dans sa chambre d'hôtel, Avicii restera comme étant l'un des DJ les plus talentueux de sa génération grâce à son talent indéniable. Un musée, baptisé Avicii Experience, a récemment ouvert ses portes en Suède. Dedans, on peut y parcourir la vie de l'artiste. De sa chambre d'adolescent à son studio d'enregistrement, tout est réuni pour vous faire voyager dans la vie du défunt DJ.