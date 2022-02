Avicii : l'auteur de sa biographie voit "une histoire positive"

Sa musique a touché des millions de fans. Måns Mosesson, journaliste d'investigation suédois, connaissait Avicii sur le bout des doigts, de son enfance à la gloire, en passant par sa chute mentale et son décès. Grâce à des interviews de plusieurs proches du DJ, mais aussi en analysant ses messages Whatsapp, ses e-mails et ses vidéos, il a dévoilé la biographie officielle d'Avicii. "J'ai appris à bien connaître Tim. Je travaille là-dessus depuis presque trois ans maintenant. Je suis donc très heureux de permettre maintenant aux lecteurs et aux fans de le connaître de la même manière" a déclaré Mosesson dans We Rave You.

Durant 400 pages, vous pourrez rentrer dans l'histoire folle d'Avicii. Un projet qui est né grâce aux parents de la star : "Environ un an après le décès de Tim, alors que l'album posthume "TIM" était sur le point de sortir, j'ai été chargé de faire une interview avec ses parents. Dès que j'ai rencontré Klas et Anki, les parents, je pouvais sentir que c'était assez thérapeutique pour eux de parler à quelqu'un venant de l'extérieur qui regardait à l'intérieur. C'était vers mars 2019, ce qui n'était même pas un an après son décès, et ils n'avaient pas parlé autant en dehors de la famille. Nous avons eu des conversations vraiment ouvertes et honnêtes. (...) Ils avaient commencé à entretenir l'idée que quelqu'un écrive réellement sur la vie de Tim dans un format plus long, où vous pourriez obtenir une image plus nuancée et vraiment apprendre à connaître la personne qu'il était. Alors ils m'ont demandé d'écrire le livre" a expliqué Måns Mosesson, avant d'enchaîner : "Cela peut sembler étrange pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais à bien des égards, je vois cela comme une histoire positive. Il s'agit d'un jeune homme qui est plongé dans un monde de travail intense et de stress, et cela a sûrement pris un certain temps – mais en fin de compte, il a en fait trouvé des méthodes pour essayer de faire face à cela."

Dans cette autobiographie, on peut y lire les derniers mots d'Avicii, écrits dans son journal intime : "Ces jours à l’hôpital ont été les jours les moins anxieux et les moins stressants dont je me souvienne au cours des six dernières années, ce furent mes vraies vacances, aussi déprimantes qu’elles puissent paraître."

Tim – The Official Biography of Avicii est disponible en librairie.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !