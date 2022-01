Avicii : les derniers mots du DJ avant sa mort révélés dans une biographie

Il a marqué d'innombrable fans de musique grâce à ses compositions iconiques. Avicii, célèbre DJ suédois au parcours incroyable, mort le 20 avril 2018, continue à faire parler de lui. La raison ? Une biographie très profonde, écrite par le journaliste Mans Mosesson, revient sur les derniers jours du DJ avant son décès. Disposant de certaines notes privées de l'artiste, l'auteur met en lumière les terribles addictions qui entouraient ce prodige des platines, précise le New York Post.

"J'ai eu du mal à accepter de ne plus jamais boire bien que tous les médecins aient fortement suggéré d'attendre au moins un an avant même de prendre une bière", a écrit Avicii dans son journal intime. "Bien sûr, je n'ai pas écouté la majorité des médecins, j'ai écouté le couple qui a dit que c'était ok si je faisais attention. J'étais ignorant et naïf et je parcourais le monde, toujours sur la tournée sans fin - parce qu'une fois que vous l'avez encerclé une fois, devinez quoi... Vous recommencez tout de suite". Des phrases fortes qui font écho à tous les tourments du compositeur et producteur suédois, hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes de santé liés à ses dépendances.

"Ces jours à l'hôpital ont été les jours les plus anxieux et sans stress dont je me souvienne des six dernières années, ce sont mes vraies vacances, aussi déprimantes que cela puisse paraître", a-t-il raconté, avant d'écrire comme dernière phrase la veille de sa mort "le dépouillement de l’âme est le dernier attachement, avant qu’elle ne redémarre". Tim – The Official Biography of Avicii est disponible en librairie.