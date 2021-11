VIDÉO - Avicii : découvrez les premières images du musée en hommage au DJ suédois

Avicii a marqué l'histoire de la musique et son décès a laissé un grand vide au sein du monde des DJ. Afin d'honorer sa mémoire et de se plonger au cœur de sa vie, Stockholm, sa ville de naissance, va accueillir un musée en son honneur appelé "Avicii Experience". L'ouverture des portes aura lieu au printemps 2022 sur la place Serger, dans le centre de la capitale suédoise, le tout sur 350 m2. Les créateurs de cet espace promettent une visite d'une heure et demie.

Le programme est alléchant pour tous les fans de Tim Bergling : une exposition immersive qui promet de donner un aperçu de la vie de l'artiste et de la personne avec des musiques, souvenirs, histoires, vidéos et photos inédites. Du matériel inédit qui a servi de base à l'album posthume Tim y sera exposé, ainsi que les premières versions jamais publiées de son tube planétaire Levels.

Une partie des bénéfices du musée ira à la Tim Bergling Foundation, une association créée par sa famille qui permet d'honorer la mémoire de l'artiste et de travailler sur les problèmes de santé mentale.

Outre ce musée, la biographie officielle d'Avicii a été dévoilée en cette fin d'année et un documentaire sera dévoilé en 2023.

