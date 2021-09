Avicii : un documentaire inédit sur la carrière du DJ en préparation pour 2023

Avicii restera un artiste légendaire. Le réalisateur suédois Henrik Burman s'est lancé dans la production d'un documentaire autour de la vie du DJ et sortira en 2023. L'histoire montrera l'ascension d'Avicii jusqu'à la célébrité, ainsi que sa lutte contre la dépression dont il souffrait. "Le film présentera sa famille, ses amis et ses collègues, ainsi que des images d'archives inédites et des interviews de Tim Bergling lui-même", peut-on lire dans le communiqué de presse.

Henrik Burman surenchérit plus loin : "Mon objectif est de fournir une perspective honnête et nouvelle sur la vie de l'artiste Avicii et de Tim. Je veux que ce soit un film qui surprenne le spectateur et remette en question l'image du public sur le plus grand artiste international suédois aujourd'hui en mettant également en lumière ce que sa musique a signifié pour tant de gens."

En 2017, un premier documentaire avait été dévoilé par le cinéaste suédois Levan Tsikurishvili, Avicii: True Stories. Il faudra désormais attendre 2023 pour découvrir ce deuxième film. Des informations plus précises sur la date de sortie et le nom du documentaire seront prochainement dévoilées.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !