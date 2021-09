Daft Punk : un nouveau livre sur l'immense carrière du duo légendaire en préparation

Sept mois déjà. Le 22 février dernier, les Daft Punk ont annoncé leur séparation. La planète entière s'est émue de cette décision tant le duo de DJ a marqué l'histoire de la musique. C'est pour cela que Gabriel Szatan, journaliste basé à Londres, s'est lancé dans un des plus grands projets de sa vie : publier en 2023 un bouquin intitulé After Daft. Son objectif est ambitieux : couvrir les 28 ans de la carrière des Daft Punk tout en analysant l'évolution de la musique électro grâce à eux.

"After Daft sera le livre le plus approfondi à ce jour pour comprendre le positionnement unique de Daft Punk dans le paysage musical. Le succès de ce duo parisien a eu des effets profonds sur le son de la pop, le look de l'industrie du concert et l'acceptation du DJing comme forme d'art créatif. After Daft dépassera le cadre d'une biographie conventionnelle en documentant les trois dernières décennies de la musique et de la culture en général" peut-on lire dans le communiqué de presse.

L'auteur s'appuiera sur la contribution de 100 personnalités qui analyseront l'influence des Daft Punk dans le monde entier. L'influence des fameux Teachers sera expliquée, ceux que les Daft Punk considèrent comme des exemples dont les artistes noirs et latinos de Chicago, Détroit et de l'Est américain. Comment les Daft Punk ont-ils pu conserver leur anonymat à l'heure d'internet ? Une lumière sera apportée à cette grande question. Et bien entendu, la tournée Alive de 2006 à 2007, ainsi que le succès de Get Lucky et de Random Access Memories seront décryptés au même titre que les raisons de leur séparation.

"Je suis ravi de tout éclaircir et de montrer comment, en 28 ans, la musique a vraiment mieux sonné avec eux", conclut l'auteur, connu outre-manche pour ses nombreux reportages dans le milieu de la musique contemporaine et les mouvements culturels du 21ème siècle. Il ne reste plus qu'à attendre 2023 pour dévorer les pages.

