Polo & Pan sur Fun Radio : "Travailler sur 'FIFA 22', c'est la plus grande consécration"

Polo & Pan en interview et en mix dans Bruno sur Fun Radio

C'est la sensation musicale du moment. Polo & Pan, petit duo parisien, a su propager une chanson dansante et efficace avec le tube Ani Kuni - paru l'été 2021 -, à l'origine une simple comptine amérindienne. Un morceau très réussi, extrait de l'album Cyclorama, qui cumule actuellement plus de 16 millions d'écoutes sur Spotify.

Un succès retentissant qui permet aux deux amis d'être sollicités par les plus grands. L'éditeur de jeux vidéo, EA Sports, a en effet contacté Polo & Pan afin qu'ils puissent apparaître dans la bande-son du prochain FIFA, iconique jeu de foot attendu de pied ferme chaque année.

"C'est la consécration la plus ultime de toute ma vie (...) J'avoue que j'étais un très gros joueur de FIFA et j'ai même fait des compétition", a expliqué l'un des deux artistes. D'autres artistes apparaîtront dans la bande-son de FIFA 22. DJ Snake, Major Lazer, Swedish House et bien d'autres. Rendez-vous le 1er octobre pour écouter les morceaux de vos artistes préférés dans le célèbre jeu de football.