Rihanna, David Guetta, Ava Max... Quels sont les albums les plus attendus de 2023 ?

2023 sera une année musicale particulièrement prenante. Et pour cause, de nombreux albums verront le jour. Que vous soyez fans de musique électro, de musique pop, de musique Dance ou bien de musique latino, les douze prochains mois s'annoncent prometteur pour de multiples artistes.

Rihanna, Ava Max, Dua Lipa, David Guetta, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, et Shakira espèrent faire danser le public avec de nouvelles chansons toutes plus enivrantes les unes que les autres. Certains d'entre eux n'ayant pas dévoilé de musique depuis bien longtemps, les prochains mois seront (peut-être) le moment idéal pour faire un véritable retour musical aux yeux du grand public.

Ils sont attendus dans les bacs, mais aussi sur scène. Fun Radio fait le point sur les sorties musicales de 2023 qui vous raviront à coup sûr.

1. Rihanna

Six ans après son dernier album, Riri a fait son come-back musicale en interprétant deux titres pour la bande originale du film Black Panther : Wakanda Forever et en officialisant sa participation au show de la mi-temps du Superbowl, le 12 février 2023. Un album est-il en préparation ? "Le Super Bowl est une chose. De la nouvelle musique, c'est autre chose. Vous entendez ça, les fans ? À la seconde où j'ai annoncé cela, je me suis dit, 'Oh, mon Dieu, ils vont penser que mon album arrive. Je dois me mettre au travail", a-t-elle déclaré récemment à l'agence Associated Press. Patience, donc pour espérer un nouveau disque.

2. David Guetta

Porté par son tube I'm Good (Blue), le meilleur DJ français a fait une promesse : celle de sortir un huitième album dans sa carrière en 2023. Dans une interview pour l'émission espagnole El Hormiguero, Guetta a ainsi expliqué : "Là, j'ai tous les plus grands artistes du monde qui me disent "Salut, David ! Comment tu vas ?". Mais c'est bien, car j'ai beaucoup d'opportunités pour travailler avec des artistes incroyables grâce au succès de I'm Good. (...) J'ai eu beaucoup de tubes ces deux dernières années, quatre ou cinq, et j'ai une bonne base pour faire un album. (...) Donc oui, je me suis dit que ce serait bien de faire un album. Pour le moment, je travaille dessus". On a déjà hâte.



3. Shakira

La fin d'année a été houleuse pour la star latino à cause de sa séparation avec le footballeur Gérard Piqué. Elle truste néanmoins le haut des classements grâce à Monotonia, son tube avec Ozuna. Dans de nombreuses interviews, Shakira a confirmé que la sortie de son album serait imminente.



4. Ava Max

Vous connaissez forcément cette artiste de talent grâce à ses tubes Sweet but Psycho, Torn ou encore Kings & Queens. Le 27 janvier 2023, l'Américaine dévoilera Diamonds & Dancefloors avec 14 morceaux, dont notamment Million Dollar Baby, Maybe You're the Problem et Weapons, trois morceaux déjà disponible à l'écoute sur Fun Radio.



5. Ed Sheeran

Il ne s'arrête décidément jamais. Le Britannique est particulièrement productif. Après une tournée mondiale, il projette de dévoiler un nouvel album en 2023 qui prendra la forme du symbole "-". Ce symbole mathématique est la suite de +, x, ÷ et =, ces anciens projets musicaux.

6. Jennifer Lopez

La bomba latina a annoncé la sortie en 2023 de l’album This is Me... Now, 20 ans après la sortie de son album This is Me... Then. Treize morceaux ont été enregistrés et seront prochainement diffusés.



7. Dua Lipa

Pour le moment, on sait que la superstar est en studio pour enregistrer de nouvelles musiques et qu'un projet est en cours. Son objectif semble clair : sortir l'opus dans le courant de l'année. Elle a le temps, le succès de Future Nostalgia, triple disque de platine, est toujours en cours.