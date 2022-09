"Black Panther 2" : pourquoi le film pourrait ne pas sortir au cinéma en France

C'est l'un des films les plus attendus en cette fin d'année 2022. Après un premier film couronné de succès et des chiffres stratosphériques au box-office mondial (plus de 1,3 milliard de dollars de recettes), Black Panther reprendra bel et bien du service. Malgré le tragique décès de l'acteur principal Chadwick Boseman en septembre 2020, la suite, qui tentera de nous raconter quel personnage reprendra le fameux costume, est prévue dans les salles obscures pour le 9 novembre.

C'est en tout cas ce que l'on croyait avant de récents rebondissements. En effet, le blockbuster dont imagine déjà le succès mondial, pourrait ne pas sortir au cinéma en France comme l'indique Le Film Français. En cause, la chronologie des médias, jugée pénalisante par Disney. Cette règle, qui est unique à notre pays afin d'encourager les productions françaises, empêche un film sorti en salle d'être mis sur un catalogue de SVOD pendant 17 mois. Cette règle touche également Amazon Prime Video, et Netflix (réduit à 15 mois). En revanche, les plateformes doivent toutes supprimer les films au bout du 22e mois afin de laisser le champ libre aux chaînes gratuites (M6, TF1, Arte).

De quoi contraindre Disney à revoir ses plans. La firme américaine pourrait donc, afin d'éviter cette difficulté, dévoiler directement Black Panther : Wakanda Forever sur sa plateforme de streaming Disney+. Il est d'ailleurs déjà arrivé cela pour certains films d'animation. Alerte Rouge, Luca ou plus récemment Avalonia, l'étrange voyage. La division française de Disney aurait ainsi indiqué que "la chronologie des médias nous contraint à évaluer nos sorties en salle film par film." Une décision qui pourrait donc être lourde de conséquence pour Disney puisque les films Marvel sont souvent une réussite financière au box-office. Pour l'heure, Disney n'a pas encore arrêté sa décision.