"Thor : Love and Thunder" : que révèlent les 2 scènes post-générique ?

Thor reprend du service dans un 4e volet en salles depuis le 13 juillet. Le maître du tonnerre se retrouve confronter à une menace terrifiante. Celle de Gorr, personnage édifiant (incarné par Christian Bale), souhaitant exterminer tous les homologues de Thor. Comme expliqué dans notre critique garantie sans spoilers, le film nous a partiellement convaincu malgré quelques bonnes idées.

En revanche, comme le veut la tradition des films du Marvel Cinematic Universe (MCU), deux scènes post-générique interviennent. Et autant dire que celles-ci nous ont particulièrement intrigués. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas découvert le long-métrage dans lequel Chris Hemsworth revêt son costume de super-héros, n'allez pas plus loin dans la lecture de cet article car plusieurs éléments peuvent entacher votre découverte du film.

À la fin, une première information nous est dévoilée. Comme dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on nous explique que "Thor sera de retour". Une bonne nouvelle qui nous laisse espérer une suite ou bien une apparition de Chris Hemsworth dans un film similaire à la saga Avengers réunissant tous les héros de l'univers Marvel.

Zeus mécontent prêt à envoyer Hercule sur Terre

Lors de la première scène, on observe le mécontentement de Zeus, après s'être fait foudroyé par son propre éclair récupéré par Thor. Le maître du tonnerre s'est effet saisi de l'arme du père de Hercule pour aller affronter Gorr, laissant ainsi pour mort Zeus avec un énorme trou dans la poitrine. Toujours vivant, on voit le personnage (incarné par Russell Crowe) au sol, s'agacer de la situation.

Il regrette que les habitants de la Terre ne le craignent plus lui et ses confrères. Zeus s'adresse alors à son fils Hercule qui apparaît et semble déterminer à rétablir cela. On imagine alors un conflit entre lui et les super-héros qui semblent avoir pris plus importante que Zeus dans leur cœur. "Ils ne nous craignent plus, mais nous allons leur apprendre à nous craindre à nouveau", lance-t-il avec colère.

Jane Foster rejoint le Valhalla

La deuxième scène nous montre Jane Foster (Natalie Portman), pourtant morte sur Terre suite à un cancer, arrivée dans un endroit mystique. Elle est alors reçue par Heimdall (Idris Elba). Il lui explique alors qu'elle se trouve au Valhalla, lieu où les valeureux guerriers défunts sont amenés. De quoi laisser la porte ouverte à un retour des deux compagnons de Thor.