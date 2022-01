"Bruno sur Fun Radio" vous paie un an de factures sur Fun Radio

Démarrer la nouvelle année sous les meilleurs auspices. C'est un peu la ligne de conduite de Bruno sur Fun Radio. C'est pourquoi l'équipe de la matinale a décidé de vous régaler. En effet, notre animateur vous paie un an de facture.

Pour prétendre à cela, il vous suffit d'écouter Fun Radio tous les matins. Chaque jour, Bruno, le chef d'orchestre de la matinale de Fun Radio, ouvre une fenêtre vous permettant de participer. À l'issue d'un tirage au sort, les équipes de la matinale prendront contact avec vous pour vous annoncer la bonne nouvelle en direct à l'antenne.

Pour participer au jeu et ainsi être sélectionné, écoutez chaque matin Bruno sur Fun Radio ! Inscrivez-vous en envoyant "Bruno" par SMS au 74 900 depuis la France ou 63 22 depuis la Belgique (3x0,75e plus prix du SMS) lorsque notre animateur donne le signal dans l'émission. Bonne chance à toutes et à tous.