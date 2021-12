Angèle évoque "Nonante-Cinq" sur Fun Radio : "J'ai beaucoup bossé pendant les confinements"

Elle revient de façon distinguée sur le devant de la scène musicale. Angèle est bel et bien de retour avec un tout nouveau disque. Après nous avoir charmé avec son premier disque, Brol - vendu à plus d'un million d'exemplaires - l'artiste de 26 ans dévoile Nonante-Cinq, un disque que la jeune femme a pris le temps de faire mûrir et de peaufiner pendant les différents confinements.

"J'ai beaucoup bossé pendant les confinements. C'était un moment propice à la création pour moi. J'avais du temps, du matériel à ma disposition, parce que je me suis créé un petit studio à la maison pendant cette période. Et pour le reste, il a juste été question de faire du studio et de m'isoler", a expliqué la chanteuse au micro de Fun Radio.

Dans cet album, on retrouve une pléthore de tubes en puissance parmi lesquels Bruxelles je t'aime, Démons (en featuring avec le rappeur Damso) - un titre qui évoque les démons à la fois intérieurs ("les angoisses"), mais aussi extérieurs ("les relous"). Nonante-Cinq est un album plus intimiste dans lequel Angèle dépeint ses pensées et ses sentiments.

"Mon album est à l'image de deux ans d'isolement. En deux ans d'isolement, on a le temps e se regarder dans le miroir et de se dire 'mais qui suis-je ?'. On est vraiment remis face à nous-même et tout ça m'a permis d'écrire cet album", a-t-elle raconté sur Fun Radio.