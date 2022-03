Camila Cabello : comment suivre son concert digital sur TikTok ?

Après Camila et Romance, Camila Cabello proposera un troisième album avec Familia le 8 avril 2022. Cet opus a été écrit par la superstar pendant le confinement, alors qu'elle était en famille et suivait une thérapie pour soigner son anxiété. Pour fêter cette sortie, l'interprète de Havana proposera un concert virtuel sur TikTok.

Selon le communiqué de l'événement, "vous pouvez vous attendre à un voyage fantastique dans l'esprit de l'artiste. (...) Camila a créé un univers virtuel captivant pour chaque chanson. «Familia: Welcome To The Family» sera une expérience unique." Si jamais vous avez la chance d'être l'heureux propriétaire de lunettes XR, vous pourrez apprécier tous les effets spéciaux.

Le live sera disponible dans la nuit du jeudi au vendredi 8 avril à minuit sur le compte TikTok de Camila Cabello. Une rediffusion sera disponible le samedi 9 avril à 19h00.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !