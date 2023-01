Coachella 2023 : Bad Bunny, Rosalia, Calvin Harris… voici la folle programmation

On ne sait pas où donner de la tête. Coachella a l’habitude de réunir la crème des artistes internationaux et va encore faire très fort pour son édition 2023. Malgré des prix très élevés (d’environ 400 euros à quasiment 1000 euros, sans compter le déplacement en avion), près de 125 000 festivaliers se réuniront du 15 au 17 avril et de 22 au 24 avril 2023.



Les deux têtes d’affiche sont amis et sont régulièrement diffusées sur Fun Radio : Bad Bunny et Rosalia. Le premier cité est l’artiste le plus écouté depuis 2020, tandis que la seconde a marqué ces derniers mois avec son tube Despecha. Le son latino sera mis à l’honneur avec également Becky G. Auteur du morceau Last Last, Burna Boy performera à Coachella, au même titre que Charli XCX et The Kid Laroi.

Les DJs seront également très nombreux durant cet événement avec la grande venue de Calvin Harris, artiste qui se fait rare, tout comme Eric Prydz qui présentera son concept Holo. Notons aussi les présences de Sofi Tukker, Fisher, MK, Camelphat, Nora en Pure, Vintage Culture ou encore de deux Français, Malaa et Dombresky. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur son Twitter après cette annonce : “Croyez en vos rêves.” En effet, Coachella est un rêve pour les festivaliers, mais aussi les artistes.

