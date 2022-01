VIDÉO - Colorblast : à la découverte de la sensation électro de 2022 avec "Message In A Bottle"

Le nom de Colorblast ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il s'agit d'un projet musical lancé par Gilles Luka. Depuis 2001, cet artiste a signé plusieurs tubes sous son nom comme Plus Près, connu pour être le générique des Anges de la téléréalité, mais aussi avec divers groupes comme Galleon ou Ocean Drive. Non, vous ne rêvez pas, Gilles Luka était bien un des membres-fondateurs de ce groupe mythique des années 2008-2014, révélé avec le morceau Some People.

Mais alors pourquoi avoir lancé Colorblast en 2018 ? Gilles Luka s'était confié à ce sujet en 2018 chez nos confrères d'Aficia : "J’ai un long parcours. Mais si tu veux, sur ce projet-là, il y a vraiment une volonté que la musique parle d’elle-même. Cette musique n’a pas besoin de personnage. Elle n’a même pas besoin qu’on en parle. J’ai envie que les gens imaginent ce qu’ils ont envie d’imaginer. Avec mon équipe au sein du label, on a décidé de ne pas communiquer, ne serait-ce que sur mes succès qui auraient pu m’amener du public et une crédibilité. (...) J’ai vraiment l’impression de recommencer à zéro en fait. C’est un projet musical où je me sens avant tout musicien et compositeur plutôt que leader."

En quatre ans, Colorblast a déjà signé quelques jolis succès qui se comptent en millions d'écoutes sur les plateformes avec Gorgeous, There She Goes, Baby et Let Me In Closer. Message In A Bottle, dévoilé fin 2021, ne fait qu'amplifier le phénomène. Le titre original de Police est la chanson préférée de Gilles Luka, celle qui lui a donné envie de faire de la musique plus jeune. Et la consécration est immense puisque Sting a accepté que ce remix soit diffusé au grand public.

