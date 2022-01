The Weeknd, Dua Lipa, Angèle... Les titres les plus diffusés à la radio en 2021

The Weeknd est décidément indétrônable. Après nous avoir séduit avec son nouvel album Dawn FM, paru en début d'année, voilà que l'artiste de 31 ans s'immisce à la première place des artistes les plus écoutés sur les ondes françaises grâce à son morceau Save Your Tears, chanson la plus diffusée sur les radios en France au cours de l'année 2021, selon le SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique).

Juste derrière la superstar canadienne, on retrouve le duo Dua Lipa et Angèle avec le tube Fever ainsi que le titre incontournable de l'été 2021, Iko Iko (My Bestie) de Justin Wellington feat. Small Jam. Plus loin, on note la présence du chanteur britannique Ed Sheeran avec son morceau Bad Habits (11e position), Kungs (15e position) avec Never Going Home, Martin Garrix feat. Bono et The Edge (21e position) avec We Are The People, et Ofenbach avec Wasted Love (22e position).

Il est à noter que ce n'est pas la première fois que The Weeknd se hisse au sommet de ce classement. En 2020, la superstar occupait les deux premières places avec ses deux immenses titres Blinding Lights et In Your Eyes.