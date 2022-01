Jonas Blue : "Je suis très pressé de dévoiler mon album cette année"

Jonas Blue attaque cette nouvelle année pied au plancher. Le DJ anglais vient en effet de dévoiler Don’t Wake Me Up, un nouveau single avec le boys band américain Why Don’t We. Le titre est d'ores et déjà en playlist sur Fun Radio et fonctionne particulièrement outre-Manche. Mais ce n'est pas tout. Jonas Blue compte dévoiler un album en 2022, probablement en septembre, qui sera le deuxième de sa carrière.

L'artiste l'a confirmé à nos confrères de DJ Mag : "Ma musique étant à la croisée de la dance et de la pop, la plupart des gens qui me suivent et qui apprécient mon travail ont envie d’écouter un ensemble d’œuvres de ma part. Le format album reste important pour ma fanbase. Nous avions eu de superbes réactions à mon premier album Blue et je suis donc très pressé de dévoiler le second cette année. (...) Avec un album j’essaie vraiment de créer un voyage. Je ne veux pas juste accumuler des gros hits, mais aussi qu’il y ait la place pour des morceaux que les gens n’attendraient peut-être pas de moi."

Le premier opus de la carrière de Jonas Blue, Blue, avait été un grand succès grâce aux tubes Mama, Perfect Strangers, Polaroid, Rise ou encore By Your Side. Le DJ a promis de sortir au moins six nouveaux morceaux cette année pour notre plus grand bonheur.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 17 Janvier 25:27

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !