David Guetta dévoile la programmation de ses soirées F*** Me I'm Famous

Une programmation à l'image de ses soirées : rayonnante. David Guetta va bientôt lancer ses folles soirées F*** Me I'm Famous, si emblématiques d'Ibiza, initiées avec son ex-femme Cathy Guetta. Désormais, celles-ci n'auront plus lieu au Pacha, mais à l'Ushuaïa Club et débuteront le 6 juin.

Un rendez-vous immanquable pour tous les fêtards depuis plus de 20 ans et qui s'est inscrit comme l'un des événements les plus incontournables d'Ibiza et ses nuits. Absentes depuis plusieurs années, voilà que ces soirées reviennent pour notre plus grand plaisir. Afin de fêter cela, le DJ français a souhaité dévoilé la programmation musicale qui viendra faire danser les vacanciers présents sur place.

Ainsi, on retrouve plusieurs amis de David Guetta et grands noms de la musique électronique. Afrojack, Benny Benassi, Cedric Gervais, Ofenbach, Martin Solveig, Lost Frequencies, Joel Corry, Purple Disco Machine et bien d'autres. Un événement qui aura de quoi rappeler de jolis souvenirs.