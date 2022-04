Sa disparition a laissé un immense vide. Décédé il y a maintenant quatre ans, Avicii continue à faire parler de lui. Et pour cause, sa musique si rayonnante a su toucher d'innombrables fans de musique électronique. Aujourd'hui encore, certains de ses titres figurent parmi les plus consommés sur les plateformes d'écoute.

Disparu tragiquement en avril 2018, David Guetta a souhaité rendre hommage au DJ suédois et ainsi manifester toute son affection à l'égard de ce génie de la musique. C'est via une vidéo postée sur Instagram que l'artiste français a fait part de son amour pour Avicii. Dans celle-ci, on y voit le défunt DJ s'amuser avec ses amis sur la musique Titanium. "Dejà 4 ans que tu n'es plus là. Tu nous manques tellement Tim", a écrit le Français en légende.

La disparition d'Avicii avait suscité une vague d'émotions. Interrogé en 2018 par Le Parisien, David Guetta s'était montré ému. "La mort d'Avcii nous a tous fait réfléchir", avait-il dit en évoquant la vie parfois tourmentée de certains DJ. "Avicii était l'un des artistes les plus talentueux avec qui je me suis retrouvé en studio. (...) Dans notre vie de DJ, il faut savoir parfois dire non et Avicii ne savait pas dire non. Il était très fragile." Lors de l'annonce de son décès, David Guetta avait souhaité rendre hommage au DJ lors d'un mix à Las Vegas en jouant le titre Wake Me Up.