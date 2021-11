VIDÉO - David Guetta : il annonce un nouveau morceau pour ce vendredi avec Morten

Plus de deux ans après le début de la Future Rave, un courant musical qu'ils ont créé, David Guetta et Morten vont dévoiler un nouveau morceau ensemble intitulé Alive Again. La sortie officielle est attendue pour ce vendredi 3 décembre. On vous prévient immédiatement, il ne s'agira pas d'un track destiné aux radios ou aux soirées entre amis. Le son sera surtout pour les DJ, clubs et festivals. Un teaser a été publié par le DJ français sur ses réseaux sociaux.

Depuis 2019, David Guetta et Morten, producteur danois, sont inséparables. Pas moins de sept singles ont été dévoilés comme Never Be Alone, Make It to Heaven ou encore Dreams. Les deux acolytes se sont même offert le luxe de remixer à leur sauce l'incroyable Titanium. "J'ai la chance d'avoir eu 5 tubes cette année, dans les charts et en radio, et en même temps un énorme succès avec la Future Rave en compagne de mon ami Morten" confié Guetta après avoir reçu été élu numéro 1 du Top 100 DJs Mag pour la deuxième année consécutive.

Ces derniers jours, David Guetta a également sorti Family, un titre déjà en playlist sur Fun Radio, en compagnie de Bebe Rexha. Le clip a été dévoilé la semaine dernière et a déjà dépassé le million de vues sur YouTube.

