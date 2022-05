DJ Snake à propos de Kylian Mbappé au Real Madrid : "Il faut absolument garder ce joyau à la maison"

DJ Snake a-t-il une influence sur les joueurs du PSG ? Fan du club de foot, fondé en 1970, depuis petit, l'artiste français le plus écouté dans le monde n'hésite pas à soutenir l'équipe de son cœur partout où il va. Maillot ou bien drapeau, William Grigahcine [son vrai nom, ndlr] est un fervent supporter du club. Preuve en est, son prochain concert, prévu le 11 juin, aura lieu au Parc des Princes. Un événement hautement symbolique dont il nous avait parlé lors de sa venue dans Le Studio Fun Radio début mai.

"On sait à quel point je suis chauvin. Je suis fier d'être Français et parisien. C'est dans le stade de mon club de cœur. Donc c'est spécial. (...) Je prépare plein de choses. Il y aura des amis à moi. Le but c'est de taper plus fort et marquer l'histoire", avait-il dit. Très impliqué dans la vie du club parisien, DJ Snake s'est confié, dimanche 15 mai, après le JT de 20h de France 2, dans 20h30 le dimanche, sur l'éventuel départ de la star Kylian Mbappé au Real Madrid.

"Il est chez lui [au PSG]. C'est le nouveau patron de l'équipe de France et du PSG. Il représente beaucoup de choses pour cette jeunesse française. Je trouve que garder nos talents français, c'est un gros message qu'on envoie à l'étranger. On n'est pas obligé, en tant que Français, de s'expatrier pour réussir. Il faut absolument garder ce joyau à la maison", a expliqué l'artiste de 35 ans. Une jolie déclaration qui on l'espère sera entendue par le joueur. Pour rappel, c'est DJ Snake qui avait convaincu Achraf Hakimi de rejoindre le PSG l'année passée. Interrogé sur un éventuel départ, Kylian Mbappé affirme avoir pris sa décision. Elle sera "bientôt connue", a-t-il affirmé.