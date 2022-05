Faut-il encore le présenter ? DJ Snake fait partie des artistes électro les plus populaires de la planète. À seulement 35 ans, il collectionne les tubes et les collaborations avec les plus grandes stars de la chanson mondiale. Justin Bieber, Selena Gomez, Travis Scott, J. Balvin, Cardi B ou bien encore Major Lazer. Ses morceaux font mouche auprès du grand public. En témoignent les chiffres stratosphériques de l'artiste natif du Val-d'Oise sur les plateformes de streaming (plus de 29 millions d'écoutes chaque mois sur Spotify).

Sa dernière grosse collaboration XXL sur le titre SG (paru en octobre 2021) avec Ozuna, Megan Thee Stallion, LISA de BLACKPINK cumule plus de 150 millions de vues sur YouTube. Des chiffres qui donnent le tournis pour cet autodidacte des platines qui a commencé à mixer adolescent. Désormais, il se produit sur les scènes des plus grands festivals et remplit les salles de concert les plus prestigieuses du monde.

Fan inconditionnel du Paris Saint-Germain, DJ Snake s'installera le samedi 11 juin 2022 au Parc des Princes pour un concert événement qui risque de faire grand bruit. Son plus grand concert ? "Emotionnellement c'est le plus grand concert de ma vie. Je peux pas faire plus. Je suis chez moi. On sait à quel point je suis chauvin. Je suis fier d'être Français et parisien. C'est dans le stade de mon club de cœur. Donc c'est spécial. (...) Je prépare plein de choses. Il y aura des amis à moi. Le but c'est de taper plus fort et marquer l'histoire", a expliqué DJ Snake sur Fun Radio. Un concert d'une grande envergure que l'artiste appréhende malgré toute son expérience.

"J'en cauchemarde un peu [du concert, ndlr]. Je rêve du concert. Je monte sur scène et je n'arrive pas à appuyer sur play. C'est une pression parce que justement ce n'est pas l'Ultra Music Festival, ce n'est pas Coachella." Si vous souhaitez aller l'applaudir, il vous suffit de récupérer les dernières places restantes en cliquant sur le lien.

Bientôt de nouvelles musiques ?

Avec l'arrivée de ce concert événement, de nouveaux morceaux apparaîtront et on les imagine déjà résonner dans l'enceinte du stade parisien. "Des choses vont arriver. J'ai tellement accumulé de musiques que je peux faire 13 albums. On va balancer du son tout cet été. Il y a plein de choses. J'ai fait un long break qui m'a fait du bien. Là il faut revenir fort", a déclaré la star sur l'antenne de Fun Radio.

Interrogé par notre animatrice Justine sur l'idée de faire une musique pour un long-métrage [certains de ses titres sont déjà apparus sur Fast & Furious ou bien encore Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, DJ Snake s'est montré très enthousiaste. "Je suis toujours surpris quand on me demande de la musique pour des films et je kiffe toujours voir les scènes avant. (...) Ce serait un challenge pour moi de produire la musique d'un film de A à Z."