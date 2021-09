DJ Snake établit un nouveau record sur YouTube grâce à "Let Me Love You" avec Justin Bieber

DJ Snake est décidément l'homme de tous les records. Souvenez-vous, en 2016, l'artiste natif du Val-d'Oise dévoilait son premier album Encore. Un disque jalonné de titres marquants à n'en plus finir. Middle, Here Comes the Night, Sober, The Half, et le cultissime Let Me Love You sur lequel on retrouve le chanteur Justin Bieber.

Cinq années plus tard, c'est non sans une certaine fierté que l'artiste français le plus écouté au monde a partagé sur ses réseaux sociaux, mardi 14 septembre, une photo sur laquelle on le voit enlacer la star canadienne sur scène. Et pour cause, ces deux poids lourds de l'industrie musicale célèbrent aujourd'hui un record. Celui du milliard de vues franchi sur YouTube avec le clip vidéo de cette collaboration culte.

"C'est une chanson vraiment intemporelle et je crois vraiment qu'elle vivra pour toujours", a écrit l'artiste français en légende de cette photo. Pour rappel, Let Me Love You s'est imposée comme l'une des chansons les plus populaires de ces dernières années. Encore aujourd'hui sur Spotify, le titre est le plus écouté de DJ Snake avec près de 1,5 milliard de lectures.