Ozuna annonce une collaboration avec DJ Snake, Megan Thee Stallion et Blackpink

Ozuna était présent lors de cet événement et en a profité pour présenter son nouveau morceau, déjà playlisté sur Fun Radio, intitulé La Funka. Mais ce n'est pas tout, la star du latino aux 21 millions d'abonnés sur Instagram a annoncé une grande nouvelle : "C’est en avant-première pour vous. DJ Snake, Megan Thee Stallion, BLACKPINK, Ozuna. Ça arrive bientôt." En clair, cette collaboration XXL devrait sortir avant la fin de l'année.

Ozuna et DJ Snake se connaissent bien pour avoir déjà travaillé ensemble sur Taki Taki. Megan Thee Stallion, elle, est connue pour ses morceaux avec Nicki Minaj, Beyoncé, Cardi B ou encore Marshmello. Enfin, les Blackpink, qui nous viennent de Corée du Sud, sont un phénomène à elles seules. Les quatre jeunes filles ont été le groupe de K-pop le plus haut classé au sein du Billboard Hot 100, la référence en matière de musiques les plus écoutées aux Etats-Unis.

Preuve qu'elles sont désormais de véritables stars mondiales et leur communauté est également très grande en France. D'ailleurs, en septembre 2020, David Guetta s'était chargé de la production sonore de leur titre Lovesick Girls. Sur les réseaux sociaux, le buzz est déjà total. Les fans de Blackpink annoncent que cette collaboration avec Ozuna, DJ Snake et Megan Thee Stallion sera "légendaire". On a hâte !

Au rayon des trophées, les MTV EMA ont récompensé BTS ou encore Lil Nas X à trois reprises. Justin Bieber a remporté le prix de l'artiste de l'année et son titre Peaches est reparti avec les honneurs de la meilleure vidéo pop.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !