PÉPITE - Polo & Pan en interview et en mix dans Le Before Fun Radio

PÉPITE - Polo & Pan en interview et en mix dans Le Before Fun Radio

PÉPITE - Polo & Pan en interview et en mix dans Le Before Fun Radio

PÉPITE - Polo & Pan en interview et en mix dans Le Before Fun Radio

Vous avez forcément entendu leur titre cet été. Polo & Pan, véritable sensation musicale de ces derniers mois, a su propager une chanson dansante et efficace avec le tube Ani Kuni, à l'origine une simple comptine amérindienne. Un morceau très réussi, extrait de l'album Cyclorama, qui cumule actuellement plus de 16 millions d'écoutes sur Spotify. Le duo français, originaire de Paris, connaît un véritable succès aux États-Unis et commence seulement à naître en France. Un paradoxe saisissant quand on sait que Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan ont arpenté de nombreux clubs en France.

"On a beaucoup voyagé. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé ici par hasard. On a fait quatre tournées aux États-Unis. On a commencé par des petites salles. On a bourlingué. Cela fait bientôt dix ans qu'on est ensemble. Donc, ils ont commencé [le public américain, ndlr] à nous connaître. On est un groupe qui chante en français, mais pas que... Il y a pas mal de morceaux qui sont en anglais et d'autres en brésilien et espagnol. Le fait d'être multilingue, peut-être que ça parle au monde", nous a expliqué le groupe sur Fun Radio.

Polo & Pan entamera une tournée à l'étranger, mais aussi en France dans les villes de Paris, Toulouse, Besançon, Saint-Malo et bien d'autres.