Dua Lipa : la star va lancer son propre podcast "Service 95"

C'est un nouveau défi pour elle. Dua Lipa vient de lancer Service95, une newsletter gratuite diffusée par e-mail où elle partage ses coups de cœur, ses découvertes dans le monde entier, des conseils, des réflexions. La chanteuse met également en avant de grandes causes qui lui tiennent à cœur, des idées voyage, des bars et restaurants qu'elle aime sur la planète. Dans le premier numéro, elle recommande ses meilleures adresses sur Londres. L'inscription se fait sur https://www.service95.com.



Mais ce n'est pas tout puisqu'à partir de ce vendredi 11 février, Dua Lipa animera un podcast. "Je suis très heureuse que vous vous joigniez tous à moi dans ce voyage où je vais interviewer certains des noms les plus incroyables de la mode, de la musique, de la littérature, de l'activisme mondial et bien plus encore" a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Son émission sera disponible sur les plateformes de podcasts habituels.

Côté musique, Dua Lipa prépare sa tournée Future Nostalgia avec des répétitions quotidiennes de six heures par jour. Elle sera le 15 mai à l'AccorArena et le 30 mai 2022 à la Halle Tony Garnier de Lyon. La Britannique a aussi récemment confié qu'elle préparait un nouvel album. On ne l'arrête plus !

