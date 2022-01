Dua Lipa : son prochain album sera bien différent de "Future Nostalgia"

Elle a indéniablement marqué l'industrie musicale avec son dernier album, Future Nostalgia. Sacré meilleur album de pop l'année 2021 lors des Grammy Awards, Dua Lipa a su s'offrir une place de choix parmi les artistes les plus populaires de la planète. Il faut dire que la chanteuse de 26 ans a enchaîné les tubes avec ce projet salué par la presse et le public. Don't Start Now, Break My Heart ou bien encore Levitating se sont hissés au rang des titres les plus écoutés sur les plateformes de streaming.

Sa collaboration avec Angèle sur Fever s'est également vue être l'un des plus gros succès radiophonique français de l'année 2021 puisque le morceau figure à la 2e place des titres les plus diffusés sur les ondes françaises, selon le SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique).

Alors forcément, l'attente autour de son prochain disque est faramineuse. Interrogée dessus par le Wall Street Journal, la jeune artiste a tenu à préciser ses intentions artistiques sur ce futur projet. "J'ai beaucoup écrit, ça commence à bien prendre forme, j'ai beaucoup enregistré. (...) Il a une vision. Il a même un nom, auquel je pense déjà", explique-t-elle au média économique américain. La star tient toute même à prévenir ses fans.

Cet album sera bien différent du précédent. "Je ferai toujours de la musique pop, mais le disque a son propre et unique son, ce qui est excitant et c'est quelque chose qui ressemble à un mouvement de Future Nostalgia. Il a toujours la forme d'un bébé, donc nous verrons bien comment ça progresse. En toute honnêteté, ce n'est probablement pas ce que mes fans veulent entendre, mais je ne suis pas pressée", a expliqué la chanteuse. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée.