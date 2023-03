Dua Lipa : son 3e album prochainement dévoilé

Un retour imminent. Dua Lipa, véritable star internationale, qui nous avait conquis avec son disque Future Nostalgia, paru en mars 2020, prépare l'arrivée d'un nouveau projet musical. En effet, selon le média The Sun, l'interprète de Levitating et Don't Star Now aurait travaillé d'arrache-pied sur son 3e album.

Un disque plus "personnel" sur lequel "elle a passé des centaines d'heures en studio et a écrit toutes les chansons", précise une source qui évoque une sortie pour cette année 2023. "Le label est très excité et prévoit une longue campagne (marketing) pour valoriser sa musique, donc la date de sortie est incertaine jusqu'à ce qu'il soit terminé. Mais le but est que les fans entendent au moins de la musique de cet album d'ici la fin de l'année."

Dua Lipa, désormais citoyenne albanaise depuis novembre dernier, pourrait s'imposer comme l'artiste incontournable de 2023. En témoignent les chiffres de vente de son précédent disque, écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde.