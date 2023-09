"EA Sports FC 24" : remportez le jeu vidéo sur Fun Radio

C'est LE jeu vidéo de la rentrée. FC 24 sort ce vendredi 29 septembre et promet de belles surprises aux joueurs et joueuses. Le titre, successeur de FIFA, est à gagner toute cette journée sur l'antenne de Fun Radio et les réseaux sociaux, sur la plateforme de votre choix. Le célèbre jeu de football, qui compte désormais une nouvelle voix (Laure Boulleau), en plus de celles du duo Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, mise cette année sur un réalisme plus prononcé.

Le jeu vidéo le plus vendu chaque année innove en changeant de nom. En cause, un désaccord financier entre les deux marques. FIFA 23 était la dernière collaboration entre l'éditeur EA et la licence FIFA. Place désormais à EA Sports FC 24. Comme chaque année, le célèbre jeu de foot espère offrir de nouvelles sensations aux joueurs et joueuses. Un gameplay affiné, des graphismes améliorés et un contenu étoffé. Le jeu promet de belles heures de jeu devant notre écran.

Découvrez notre tes effectué sur PlayStation 5.