"Marvel’s Spider-Man 2", "Alan Wake 2", "Starfield"... Les 10 jeux vidéo incontournables de la rentrée 2023

Les jeux vidéo vont marquer cette fin d'année 2023. Et pour cause, certains des plus grands titres sont attendus ces prochains mois. Entre aventure horrifique (Alan Wake 2), simulation de foot (EA Sports FC 24), conquête spatiale (Starfield), bond dans le passé (Assassin's Creed Mirage), péripétie héroïque (Marvel’s Spider-Man 2), et combats intenses (Mortal Kombat 1), les joueurs et joueuses du monde entier auront de quoi être satisfaits.

Avec la Gamescom, rendez-vous annuel vidéoludique pour la presse spécialisée et les gamers où les titres sont dévoilés en avance, il est possible de saliver encore plus grâce à la diffusion de bandes-annonces exclusives. Il faut dire qu'en l'absence d'E3, ancien plus grand salon du jeux vidéo, les éditeurs et développeurs mettent le paquet pour mettre en lumière leurs productions.

La rédaction de Fun Radio vous propose de découvrir les jeux qui marqueront à coup-sûr cette fin d'année 2023.

1. "Marvel’s Spider-Man 2"

Peter Parker et Miles Morales réunis dans une seule et même aventure. Après un épisode particulièrement plébiscité sur PS4 en 2018 et une courte aventure palpitante en 2020 sur PS5, voici que l'Homme-araignée revient dans une nouvelle aventure qui s'annonce mouvementée. Peter Parker va devoir s'allier à Miles Morales (vu dans l'épisode annexe sur PS5) pour affronter plusieurs ennemis dont le fameux Venom. On fait confiance au talent de Insomniac Games [en charge du développement, ndlr] pour nous émerveiller devant notre écran. Les premières images dévoilées sont particulièrement enthousiasmantes et ne présagent que du bon pour ce 2e opus exclusif à la console de Sony.

Marvel’s Spider-Man 2, disponible sur PS5 le 20 octobre 2023.

2. "Alan Wake 2"

Serait-ce le GOTY (Game of The Year) de l'année ? C'est probablement le jeu qui nous fait le plus vibrer pour cette fin d'année année 2023. Et pour cause, le premier volet d'Alan Wake était une véritable réussite. Un scénario prenant, un personnage attachant, une réalisation digne des plus beaux thrillers hollywoodiens. Paru en 2010, le jeu de Remedy Entertainment a fait sensation auprès des joueuses et joueurs du monde entier. 13 ans plus tard, sa suite arrive enfin. Celle-ci prendra la forme d'un jeu horrifique et espère bien mettre en avant une histoire folle. Dans cette nouvelle aventure, il sera possible de contrôler deux personnages.



Alan Wake 2, disponible sur PS5, Xbox et PC le 17 octobre 2023.