Elektric Park 2023 : Agoria, Feder, Malaa... Les premiers noms dévoilés

Préparez-vous à danser au rythme des meilleurs sons électro. L'Elektric Park, qui avait offert une jolie édition l'année passée, espère bien faire danser de nouveau les foules avec sa prochaine édition qui s'annonce déjà comme étant réjouissante.

L'événement, dont Fun Radio est partenaire, prendra place le vendredi 1er et samedi 2 septembre 2023 sur l'Île des Impressionnistes à Chatou, un endroit bucolique propice à la fête. Plusieurs grands noms de a musique électro seront présents sur place. On retrouve notamment Agoria, Malaa, Feder, Bellaire B2B Boston Bun et bien d'autres noms.

Une nouvelle édition en plein air, de midi à minuit. D'autres DJ viendront s'ajouter au line-up prochainement. Rendez-vous sur Fun Radio pour suivre au plus près cet événement. Pour récupérer vos billets, rendez-vous sur le site Internet d'Elektric Park.