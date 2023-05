Stromae : pourquoi la star belge annonce l'arrêt total de sa tournée ?

Coup dure pour celui qui avait effectué un retour fracassant en 2022 avec son album Multitude. Le chanteur belge Stromae a annoncé mardi 9 mai l'annulation de tous ses concerts pour raisons de santé, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. La star de la chanson, âgée de 38 ans, explique avoir besoin de repos et déclare "que cette décision est difficile, mais nécessaire pour pouvoir aller mieux (...) Je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais", écrit l'auteur du tube Formidable.

"C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude Tour aujourd'hui". Comme un mauvais refrain. Essoré par une tournée mondiale XXL dans la foulée de l'album tubesque Racine carrée (2013), Stromae avait une première fois jeté l'éponge fin 2015, sapé par une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Celui qui compte parmi les artistes francophones les plus écoutés dans le monde était enfin remonté sur scène en 2022, pour présenter Multitude. Disque qui lui avait permis de gagner une 6e et une 7e Victoires de la musique (décernées en France).