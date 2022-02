EXIT Festival 2022 : Calvin Harris, Nick Cave And The Bad Seeds, Joel Corry... Les premiers noms

Un line-up puissant et éclectique. À quelques mois du début de l'événement, les organisateurs de l'EXIT Festival ont dévoilé les premiers noms des DJ présents lors du show durant lequel des milliers de personnes se bousculent chaque année afin d'y assister et ainsi applaudir les plus grands artistes de la planète.

Calvin Harris, Jax Jones, Joel Corry, Masked Wolf, ZHU, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Nick Cave And The Bad Seeds et Boris Brejcha et bien d'autres artistes seront présents pour cette nouvelle édition qui se tiendra du 7 au 10 juillet en Serbie. L'année passée, le festival avait réussi le tour de force de proposer un line-up incroyable et cette année, il l'est tout autant. Il a d’ailleurs été le premier grand festival international à se dérouler avec succès après la pandémie. Au total, plus de 60 artistes se succéderont sur la scène pour offrir un show d'exception au public.

"Le fait que nous ayons organisé avec succès le premier grand festival au monde après la pandémie nous donne beaucoup de confiance et d'optimisme pour 2022. L'édition de l'année dernière nous a également donné un énorme coup de pouce en termes de visiteurs et de médias, nous avons donc décidé d'élever encore le niveau du line-up et d'offrir aux publics du monde entier l'une de nos éditions les plus fortes et les plus diversifiées jamais organisées", a souligné fièrement Dušan Kovačević, fondateur et PDG de l'EXIT.

Si comme beaucoup vous souhaitez aller faire la fête et applaudir vos artistes préférés, il vous suffit d'aller sur le site Internet du festival afin de récupérer vos billets, dont les prix commencent à partir de 87€.