Fun Radio Ibiza Experience 2022 : découvrez les noms des premiers DJ confirmés

Après une cinquième édition couronnée de succès, Fun Radio Ibiza Experience revient le 29 avril 2022 avec une ambition assumée : celle d'offrir, une fois de plus, un concert marquant aux auditeurs et auditrices de notre antenne. Et quoi de mieux que d'amorcer l'arrivée de cette prochaine édition avec deux premiers noms d'artistes qui raviront à coup sûr les fans de musique électronique.

Ofenbach rejoint l'affiche de la sixième édition de Fun Radio Ibiza Experience. Les deux amis d'enfance, Dorian Lauduique et César de Rummel, fouleront la prestigieuse scène parisienne pour l'événement électro de l'année. Les deux amis seront accompagnés d'un autre DJ tout aussi connu... Afrojack, l'un des DJ les plus populaires du globe, fidèle ami de David Guetta.

Le duo français et l'artiste néerlandais joueront leurs plus grands morceaux devant une foule de 15.000 personnes. Pour récupérer vos places et ainsi assister à ce concert unique dans la capitale, rendez-vous sur funradioibizaexperience.fr.