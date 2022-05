CORE Festival : dates, programmation, lieu... Ce qu'il faut savoir sur ce nouveau rendez-vous musical

Un nouveau rendez-vous pour les amoureux de musique. Le CORE Festival espère bien, pour sa toute première édition, réunir une pléthore de festivaliers le vendredi 27 et le samedi 28 mai en Belgique.

Ce nouveau festival se veut immersif puisqu'il plonge les visiteurs dans un décor bucolique de midi à une heure du matin avec une programmation particulièrement éclectique, caractérisée par un mix fascinant de différents genres sur 4 scènes réparties dans le superbe Parc d’Osseghem. De quoi faire voyager les personnes présentes sur place.

Du côté de la programmation, on note la présence des artistes Amaarae, Cinthie, Fais Le Beau, Jamz Supernova, Kojey Radical, Lola Haro, Peet, Unos, Azo, blackwave., Fafi Abdel Noir et Karla Böhm, Action Bronson, The Blaze, Celeste, Jamie xx, Lous and the Yakuza, Mura Masa, Nas, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou ou bien encore Stormzy.

"Nous voulons mettre en avant des artistes de niche, qui se différencient des gros noms habituels que l'on retrouve sur d’autres festivals. Nous souhaitons être grand public comme Rock Werchter avec bien sûr un univers électronique à l’image de Tomorrowland", explique Jordy Van Overmeire, coordinateur des relations publiques pour Tomorrowland. Pour récupérer vos places, rendez-vous sur corefestival.com.