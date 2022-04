DIAPORAMA - Coachella 2022 : Stromae, Swedish House Mafia, The Weeknd... Les images fortes

C'est probablement l'un des festivals les plus connus au monde. Coachella s'est inscrit comme LE rendez-vous annuel à ne surtout pas manquer pour les stars de la chanson. Cette gigantesque réunion d'artistes de tous horizons accueille aussi bien DJ, rappeurs et rockeurs sur la même scène. Une prouesse de taille pour ce festival basé dans le désert californien fondé en 1999.

Après s'être absenté deux ans en raison de la crise sanitaire, le festival a souhaité proposer une édition virevoltante pendant laquelle les plus grands artistes de la planète se son succédé. En témoignent les performances scéniques de Doja Cat et Megan Thee Stallion. Les deux chanteuses ont enchainé pendant plusieurs minutes leurs titres les plus populaires devant une foule visiblement ravie de retrouver cette ambiance électrique des concerts.

Et l'un des événements de ce festival résidait essentiellement dans le retour sur scène du mythique groupe Swedish House Mafia, absent des studios pendant neuf ans et dont le retour musical en 2021 a surpris les fans. Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello ont en effet joué quelques titres de leur nouvel album Paradise Again, sorti le 15 avril. Le trio suédois en a profité pour glisser quelques anciens titres, comme l'indémodable Don't You Worry Child.

Une pluie de stars

Plusieurs autres grands artistes sont également venus sur scène afin de partager un moment avec le public. Les chanteurs, Stromae, Justin Bieber, The Weeknd, Harry Styles, la chanteuse Billie Eilish, mais aussi les rappeurs Tyga et Post Malone ont pris part à la fête. Les festivaliers ont assurément passé le meilleur week-end de leur vie.