Fête de la musique : Fun Radio Live s'installe à Marseille le mercredi 21 juin

Célébrer la musique de façon festive avec les auditrices et auditeurs de notre antenne. Voilà l'objectif du prochain Fun Radio Live. L'événement va investir la ville de Marseille à l'occasion de la fête de la musique, le mercredi 21 juin.

Comme l'année passée, le concert, entièrement gratuit, aura lieu sur la célèbre plage Borély. Plusieurs artistes sont attendus sur place. Aluna, Boris Way, Rivo, Sam Feldt, Sigala et Trinix proposeront des mixes au public. Le concert débutera dès 19h et sera à suivre à partir de 21h sur l'antenne de Fun Radio. Pour assister à ce concert unique, totalement gratuit, cliquez sur le lien afin de réserver vos places.

La soirée sera à vivre en direct sur nos réseaux sociaux et en replay sur notre site funradio.fr.