"La Petite Sirène" (Disney) : un remake envoûtant modernisé avec élégance

Un nouveau remake en prise de vues réelles. Disney continue sur sa lancée d'adaptation de ses grands classiques animés en live action avec cette fois-ci celui de 1989 : La Petite Sirène. Un film hautement salué par le public et la critique lors de sa sortie. Une réinterprétation du conte danois de Hans Christian Andersen qui embarque avec elle l'actrice et chanteuse Halle Bailey qui a suscité débat chez une partie du public. En cause, la couleur de peau de la comédienne de 23 ans jugée non fidèle au personnage d'Ariel des années 80. Un choix fermement assumé de la part du réalisateur Rob Marshall, qui, au micro de Fun Radio, évoquait un choix évident.

"Cette polémique me semble venir d'une autre époque. Je ne la comprends pas. Pour moi, la chose la plus importante a été de choisir la meilleure personne pour ce rôle, et c'était mon seul objectif. Quand Halle est venue pour l'audition d'Ariel, c'était étonnant. Elle avait tout pour ce rôle. La force, la passion, une très belle voix, de la joie et une véritable innocence. Elle avait seulement 18 ans lors de son audition. Elle a revendiqué le rôle. Il était fait pour elle. C'était un très beau moment. Nous avons vu toutes les ethnicités. Nous n'avions pas de cahier des charges. Nous cherchions juste la meilleure personne pour incarner ce rôle et nous l'avons fait", avait-il expliqué.

Une réalisation soignée

Ce live action repose essentiellement sur une promesse : celle d'offrir une immersion visuelle sous-marine réjouissante. Force est de constater que c'est réellement le cas. Si cette version 2023 de La Petite Sirène a dû mal à faire de la concurrence à un certain Avatar : La Voie de l'eau, elle n'en reste pas moins agréable à l'œil. C'est très coloré et les décors sont inspirés malgré quelques grossiers effets spéciaux par moments. Les personnages secondaires comme Sébastien, Polochon ou bien encore Eureka ont bénéficié d'un petit lifting enchanteur qui rend l'ensemble agréable. Il faut noter la prestation réussie des doubleurs (nous avons vu le film en version originale) qui font honneurs aux protagonistes d'origines.



Des musiques envoûtantes

L'un des points forts de cette version en prise de vues réelles de La Petite Sirène réside évidemment dans les musiques, qui, pour l'occasion, ont été revues. En effet, conscient de l'évolution des mœurs, Rob Marshall a pris soins de modifier certaines chansons et ainsi les adapter à notre époque. La fameuse musique Kiss The Girl a été corrigée pour ainsi laisser place à une version plus moderne et moins sexiste que celle du dessin animé de 1989.



La Petite Sirène est une belle réussite. Fidèle au dessin animé, l’univers sous-marin est parfaitement bien retranscrit par Rob Marshall. Halle Bailey endosse avec efficacité le rôle principal et éteint toute mauvaise polémique sur sa présence dans le film. Les personnages secondaires sont très drôles et ne manqueront pas de faire sourire les plus grands comme les plus petits. Un très bon divertissement à savourer en famille.